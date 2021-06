Visite guidée de l’église Sainte-Thérèse de Gouédic à Saint-Brieuc Saint-Brieuc, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Brieuc.

Visite guidée de l’église Sainte-Thérèse de Gouédic à Saint-Brieuc 2021-07-22 – 2021-07-22

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Située à l’entrée Est de la ville, sur l’ancienne route nationale de Paris à Brest, l’église Sainte-Thérèse de Gouédic témoigne du renouveau des arts en Bretagne dans les années 1930. L’architecte James Bouillé signe ici une oeuvre originale où se mélangent Art déco et tradition bretonne. Son apparence extérieure massive contraste avec ses proportions intérieures légères et sa luminosité. A quelques pas de la circulation urbaine, elle vous invite à une pause méditative des plus agréables.

La visite est accessible aux personnes mal entendantes, mal comprenantes et à mobilité réduite.

+33 2 96 62 55 22 https://archives.saint-brieuc.fr/r/4/archives-en-ligne/

