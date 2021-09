Féricy Église Sainte-Osmanne Féricy, Seine-et-Marne Visite guidée de l’église Sainte-Osmanne de Féricy Église Sainte-Osmanne Féricy Catégories d’évènement: Féricy

Seine-et-Marne

Visite guidée de l’église Sainte-Osmanne de Féricy Église Sainte-Osmanne, 18 septembre 2021, Féricy. Visite guidée de l’église Sainte-Osmanne de Féricy

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Sainte-Osmanne

Église classée au titre des monuments historiques bâtit au XIIe siècle en hommage à sainte Osmanne sur un site remarquable où se situe une source. Depuis la venue d’Anne d’Autriche sur ces lieux, on lui attribue des vertus de fertilité. La reine en aurait bu et mis au monde le futur Louis XIV 9 mois après. Les vitraux de l’église, tout aussi remarquables car crées au XVIe siècle, reflètent la vie de la sainte patronne et ont été exposés au Louvre. Mme Finocchi proposera 2 visites Guidées le samedi 18 septembre de 14h à 15h et de 16h à 17h. Une dernière visite guidée sera proposée le Dimanche 19 septembre de 11h à 12h. Un concert saxophone et piano pour promouvoir la réfection de l’église se tiendra le dimanche 19 Septembre de 16h à 17h. Œuvres de Bach , Piazzolla , Schumann.

Entrée libre

Église classée aux monuments historiques bâtit au XIIe siècle en hommage à sainte Osmanne sur un site remarquable où se situe une source. Église Sainte-Osmanne Rue de l’Église 77133 Féricy Féricy La Roue Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Féricy, Seine-et-Marne Autres Lieu Église Sainte-Osmanne Adresse Rue de l'Église 77133 Féricy Ville Féricy lieuville Église Sainte-Osmanne Féricy