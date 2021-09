Sainte-Anastasie Église Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle Cantal, Sainte-Anastasie Visite guidée de l’église Sainte-Anastasie ( Auvergne-Cantal ) Église Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle Sainte-Anastasie Catégories d’évènement: Cantal

L’association “Les amis de l’église Sainte-Anastasie” propose de vous faire découvrir cette église romane dont la première mention connue remonte à l’an 804. Menées par un architecte, les visites vous permettront de comprendre les différentes étapes de construction de ce Monument Historique et vous donneront accès à des parties fermées habituellement au public. Accès au clocher possible. Participation libre au profit de la restauration de l’église. **Projet soutenu par la Fondation du Patrimoine Auvergne.**

