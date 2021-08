Strasbourg Eglise Saint-Thomas Bas-Rhin, Strasbourg Visite guidée de l’église Saint-Thomas (nefs et chœur) Eglise Saint-Thomas Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Découvrez les secrets de l’église avec le pasteur ou les guides de la paroisse. En visitant l’église Saint-Thomas, vous pourrez apprécier l’étonnante symbiose entre l’architecture romane et gothique d’un édifice construit à partir de 1198 et classé au titre des Monuments historiques en 1862. A l’intérieur, admirez, entre autres, la rosace (XIIIe), le sarcophage d’Adeloch (XIIIe), l’orgue historique Silbermann (1740), le mausolée du maréchal de Saxe, chef-d’œuvre de l’art sculptural français (1777)…

Gratuit. Entrée libre.

