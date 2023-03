Visite guidée de l’église Saint-Saturnin du Chautay Le Chautay Le Chautay Catégories d’Évènement: Cher

Le Chautay

Visite guidée de l’église Saint-Saturnin du Chautay, 25 juillet 2023, Le Chautay Le Chautay. Visite guidée de l’église Saint-Saturnin du Chautay Place de l’Église Le Chautay Cher

2023-07-25 10:30:00 – 2023-07-25 12:00:00 Le Chautay

Cher Le Chautay Datée de la fin du 12e siècle, cette église mérite que l’on prenne le temps de s’y arrêter. Représentative des petites églises romanes berrichonnes, elle dévoilera ses décors soignés, ses vestiges de peintures murales, ou son clocher de plan barlong. Datée de la fin du 12e siècle, cette église mérite que l’on prenne le temps de s’y arrêter. Représentative des petites églises romanes berrichonnes, elle dévoilera ses décors soignés, ses vestiges de peintures murales, ou son clocher de plan barlong. ©Pays Loire Val d’Aubois

Le Chautay

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Le Chautay Autres Lieu Le Chautay Adresse Place de l'Église Le Chautay Cher Ville Le Chautay Le Chautay Departement Cher Lieu Ville Le Chautay

Le Chautay Le Chautay Le Chautay Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le chautay le chautay/

Visite guidée de l’église Saint-Saturnin du Chautay 2023-07-25 was last modified: by Visite guidée de l’église Saint-Saturnin du Chautay Le Chautay 25 juillet 2023 cher Le Chautay Place de l'Église Le Chautay Cher

Le Chautay Le Chautay Cher