Eglise Saint-Pierre, le dimanche 19 septembre à 17:00

Visite de l’église Saint-Pierre qui fut reconstruite au cours du XVe -XVIe siècle, mélangeant style gothique flamboyant et style Renaissance. L’édifice qui connut la Guerre de Cent ans, est classé Monument Historique. La visite assurée par une guide-conférencière, sera complétée par la présence de François Moreau, organiste titulaire de la cathédrale et de l’église Saint-Pierre, qui donnera un récital. Visite à deux voix, l’histoire et la musique, avec la participation de François Moreau, organiste qui donnera un récital. Eglise Saint-Pierre 50 Rue Geoffroy de Montbray, 50200 Coutances Coutances Manche

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00

