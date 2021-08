Cour-Maugis sur Huisne Eglise Saint-Pierre Cour-Maugis sur Huisne, Orne Visite guidée de l’église Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Cour-Maugis sur Huisne Catégories d’évènement: Cour-Maugis sur Huisne

Orne

Visite guidée de l’église Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre, 18 septembre 2021, Cour-Maugis sur Huisne. Visite guidée de l’église Saint-Pierre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint-Pierre

L’église St Pierre de Courcerault que vous pourrez visiter à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine est un bel édifice d’origine romane (XIIe-XVIe s.) rehaussé d’un clocher néo-roman au 19e siècle. L’église est riche de nombreux éléments tout à fait remarquables, pour certains classés aux Monuments historiques (MH) ou inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques (IMH). Mais l’œuvre qui retient particulièrement l’attention du visiteur est sa voûte lambrissée peinte en fresque par l’abbé Vingtier, artiste et ébéniste de formation, curé de la paroisse de 1884 à 1898. L’Association Vie et Patrimoine à Courcerault aura le plaisir de vous présenter les dernières restaurations de l’église : restauration des peintures sur zinc des tableaux du chemin de croix et restauration des vitraux (signés Lorin à Chartres – fin du XIXe s.), remise en état des boiseries et restauration des marches d’entrée, tout en vous présentant les projets de restauration à venir. Découverte de l’église romane et des dernières restaurations. Eglise Saint-Pierre Courcerault, 61340 Cour-Mauguis-sur-Huisne Cour-Maugis sur Huisne Courcerault Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cour-Maugis sur Huisne, Orne Autres Lieu Eglise Saint-Pierre Adresse Courcerault, 61340 Cour-Mauguis-sur-Huisne Ville Cour-Maugis sur Huisne lieuville Eglise Saint-Pierre Cour-Maugis sur Huisne