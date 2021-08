Yzeure Eglise Saint-Pierre d'Yzeure Allier, Yzeure Visite guidée de l’église Saint-Pierre d’Yzeure Eglise Saint-Pierre d’Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Eglise Saint-Pierre d’Yzeure, le dimanche 19 septembre à 13:30

Visite commentée de l’église Saint-Pierre. Retour sur l’histoire de ce très bel édifice remontant à la période romane et ses agrandissements et aménagements au cours des siècles. Reconnaissance des styles de manière ludique. Visite guidée de 13 h 30 à 14 h 45. Accès libre de 14 h 45 à 18 h et accompagnement des visiteurs par les membres de l’ARESPY (association pour la Restauration de l’Église Saint-Pierre d’Yzeure).

Pass sanitaire requis.

Découverte de ce joyau architectural remontant à la période médiévale et des différents styles de manière ludique. Eglise Saint-Pierre d’Yzeure Place Jules-Ferry 03400 Yzeure Yzeure Les Fontandraux Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

