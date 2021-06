Le Neubourg Eglise Saint-Paul Eure, Le Neubourg Visite guidée de l’église Saint-Paul Saint-Pierre Eglise Saint-Paul Le Neubourg Catégories d’évènement: Eure

Le Neubourg

Visite guidée de l’église Saint-Paul Saint-Pierre Eglise Saint-Paul, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Le Neubourg. Visite guidée de l’église Saint-Paul Saint-Pierre

Eglise Saint-Paul, le dimanche 19 septembre à 14:00

Visite libre ou guidée de l’église et de sa crypte. Animation organisée par l’association « Au cœur du patrimoine Neubourgeois » Visite libre ou guidée Eglise Saint-Paul Place Dupont-de-l’Eure, 27110 Le Neubourg Le Neubourg Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Le Neubourg Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise Saint-Paul Adresse Place Dupont-de-l'Eure, 27110 Le Neubourg Ville Le Neubourg lieuville Eglise Saint-Paul Le Neubourg