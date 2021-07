Valentigney Église Saint-Michel Doubs, Valentigney Visite guidée de l’église Saint-Michel Église Saint-Michel Valentigney Catégories d’évènement: Doubs

Valentigney

Visite guidée de l’église Saint-Michel Église Saint-Michel, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Valentigney. Visite guidée de l’église Saint-Michel

Église Saint-Michel, le samedi 18 septembre à 15:00

Visite guidée en lien avec l’exposition sur le patrimoine religieux de Valentigney. RDV devant l’église, 15 rue des Chardonnerets

Sur inscription

L’église Saint-Michel a récemment fêté son centenaire. C’est à l’architecte bisontin Camille Cellard que l’on doit ce lieu de culte. Église Saint-Michel 15 rue des Chardonnerets, 25700 Valentigney Valentigney Doubs

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

