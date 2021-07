Ailly-sur-Noye Église d'Ailly sur Noye Ailly-sur-Noye, Somme Visite guidée de l’église Saint Martin d’Ailly sur Noye Église d’Ailly sur Noye Ailly-sur-Noye Catégories d’évènement: Ailly-sur-Noye

L’église St Martin a été reconstruite à la fin du XIXème siècle et surplombe le bourg d’Ailly sur Noye depuis le IIIème siècle. Son chemin de croix peu habituel en Picardie se distingue par son originalité et sa nouveauté : une suite de hauts reliefs en plâtre, conçus dans la tradition de la sculpture du XIVème siècle. Les différentes stations de ce chemin de croix sont posées sur des consoles de style Roman. Jean de Luxembourg, célèbre combattant lors de la guerre de 100 ans, repose dans cette église avec sa femme Jacqueline de la Trémouille, dans un mausolée de pierre noire. Sa dalle est aujourd’hui classée Monument Historique.

