Ce chef d’oeuvre du premier art roman était le noviciat de l’abbaye Saint Pierre de Chalon. Classée monument historique, l’église Saint-Martin est l’une des plus anciennes églises romanes de Bourgogne.

Eglise Saint Martin dans le Bourg de Chapaize. En visite libre ou possibilité de visite guidée sur réservation : 03.85.50.10.09 Eglise saint Martin 71460 Chapaize Chapaize Saône-et-Loire

