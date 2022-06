Visite guidée de l’église Saint-Loup d’Herry Herry Herry Catégories d’évènement: Cher

Herry

Visite guidée de l’église Saint-Loup d’Herry Herry, 27 juillet 2022, Herry. Visite guidée de l’église Saint-Loup d’Herry

Herry Cher

2022-07-27 16:00:00 – 2022-07-27 17:30:00 Herry

Cher Herry La première mention écrite de l’église Saint-Loup date de 1136. L’édifice, dans la paroisse dite d’Herriaco, ses dîmes, terres et forêts sont alors placés à la nomination de l’abbé de Saint-Satur. Cette visite vous livrera les dessous des travaux successifs de l’édifice au fil des siècles, ceux de l’ancien prieuré, des chapelles, de son chevet plat, non sans évoquer les troubles qui ont marqué son histoire. Cette visite vous livrera les dessous des travaux successifs de l’édifice au fil des siècles, ceux de l’ancien prieuré, des chapelles, de son chevet plat, non sans évoquer les troubles qui ont marqué son histoire. La première mention écrite de l’église Saint-Loup date de 1136. L’édifice, dans la paroisse dite d’Herriaco, ses dîmes, terres et forêts sont alors placés à la nomination de l’abbé de Saint-Satur. Cette visite vous livrera les dessous des travaux successifs de l’édifice au fil des siècles, ceux de l’ancien prieuré, des chapelles, de son chevet plat, non sans évoquer les troubles qui ont marqué son histoire. ©Pays Loire Val d’Aubois

Herry

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Herry Other Lieu Herry Adresse Herry Cher Ville Herry lieuville Herry Departement Cher

Herry Herry Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herry/

Visite guidée de l’église Saint-Loup d’Herry Herry 2022-07-27 was last modified: by Visite guidée de l’église Saint-Loup d’Herry Herry Herry 27 juillet 2022 Herry, Cher

Herry Cher