Église Saint-Louis, le samedi 18 septembre à 14:00

Joyau de la construction néoclassique, l’église Saint-Louis du Port-Marly trouve une place de choix dans l’architecture religieuse du XVIIIème siècle. Son architecte Louis Etienne Legrand s’est inspiré de l’architecture palladienne : harmonie pure et raffinée malgré un effet de monumentale grandeur.

Visites organisées par une conférencière de l’Office de Tourisme Intercommunal de Saint-Germain Boucles de Seine. Durée de la visite environ 30 minutes.

Chef-d’oeuvre néo-classique de l’architecte Etienne Legrand et classée au titre des Monuments Historiques depuis 1937, l’église Saint-Louis a été bâtie de 1778 à 1780. Église Saint-Louis 42 route de Versailles 78430 Le Port-Marly Le Port-Marly Yvelines

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

