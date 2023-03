Visite guidée de l’église Saint-Louis de Précy Précy Précy Catégories d’Évènement: Cher

Cher Précy L’église Saint-Louis, construite au 13e siècle, restaurée au 19e siècle, surplombe l’étang des forges, aujourd’hui remis en eau depuis les années 1980. Les premières mentions écrites de la « grant forge de Précy » datent du 15e siècle, et la commune a connu au fil des siècles le développement d’étangs, de moulins à battre le fer et de fourneaux. La forge a définitivement fermée en 1863, mais le site conserve un important témoignage de l’histoire industrielle du territoire. L’église Saint-Louis, construite au 13e siècle, restaurée au 19e siècle, surplombe l’étang des forges, aujourd’hui remis en eau depuis les années 1980. ©Pays Loire Val d’Aubois

