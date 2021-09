Fertans Fertans Doubs, Fertans Visite guidée de l’église saint-Léger Fertans Fertans Catégories d’évènement: Doubs

L'APREF (Association pour le Réhabilitation de l'église de Fertans) soutenue par la commune de Fertans , organise des visites guidées de l'église datant du 12ème siècle. Cette église est un véritable monument historique témoin immobile du passé et qui ne demande qu'à livrer ses secrets ! Port du masque obligatoire.

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Fertans Autres Lieu Fertans Adresse église saint-Léger Place de l'Église Ville Fertans lieuville 47.05158#6.06361