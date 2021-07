Visite guidée de l’église Saint-Laurent (Paris 10e) Église Saint-Laurent, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris.

Visite guidée de l’église Saint-Laurent (Paris 10e)

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Laurent

Située au cœur du 10e arrondissement, l’église Saint-Laurent a été fondée comme monastère au Ve siècle… sur le chemin de l’abbaye de Saint-Denis. Érigée en paroisse en 1180, l’église de l’époque est détruite et reconstruite au début du XVe siècle. Le site est resté catholique sauf quelques années lors de la révolution. Le percement des boulevards de Strasbourg et Magenta a permis un agrandissement et la création d’une nouvelle façade, dans le style néogothique et la voit munie d’une flèche… La visite se fait sur les pas de Saint Laurent, l’Abbé Domnole, Sainte Geneviève, Saint Vincent de Paul et Louise de Marillac…

Gratuit

Une visite de l’église St Laurent dans le 10ème arrondissement de Paris sur les pas de St Laurent, Ste Geneviève, St Vincent de Paul et Ste Louise de Marillac

Église Saint-Laurent 68 boulevard Magenta 75010 Paris Paris Paris 10e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00