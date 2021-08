Bouilly Église Saint-Laurent Aube, Bouilly Visite guidée de l’église Saint-Laurent Église Saint-Laurent Bouilly Catégories d’évènement: Aube

### Profitez d’un moment unique pour (re)découvrir l’église de Bouilly. L’église du XVIe siècle, toujours en cours de restauration, est classée au titre des Monuments historiques et possède une statuaire remarquable. Il s’y trouve notamment une sculpture de Sainte-Marguerite, datée du XVIe, attribuée à l’école troyenne, qui était présentée lors de l’exposition « Le Beau XVIe : chefs-d’œuvre de la sculpture en Champagne ». Prenez le temps, sur ces créneaux de visites guidées, de profiter du commentaire sur l’église et sa statuaire !

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Laurent 44 rue de l'Hôtel de ville, 10320 Bouilly

