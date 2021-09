Aubenas Eglise Saint-Laurent Ardèche, Aubenas Visite guidée de l’église Saint Laurent Eglise Saint-Laurent Aubenas Catégories d’évènement: Ardèche

Église Saint Laurent – Aubenas Située dans le cœur historique de la ville l’église Saint Laurent est à première un édifice sombre et assez commun. Pourtant, ce lieu retrace à lui seul toute la richesse historique qui caractérise la petite ville d’Aubenas. A chaque endroits, à chaque angle, il existe de nombreux éléments qui permettent à chacun de se replonger dans les tumultes du Moyen-Âge.

Rendez vous devant l’église

Conçu au Moyen Âge, l’église Saint Laurent apparaît aujourd’hui comme un édifice religieux assez banal. Et pourtant, ce lieu cache de nombreux mystères que la visite vous proposera de décider. Eglise Saint-Laurent 6 Rue Champalbert, 07200 Aubenas Aubenas Ardèche

