Saint-Jean-Pierre-Fixte Saint-Jean-Pierre-Fixte Eure-et-Loir, Saint-Jean-Pierre-Fixte Visite guidée de l’église Saint-Jean-Pierre-Fixte Saint-Jean-Pierre-Fixte Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Saint-Jean-Pierre-Fixte

Visite guidée de l’église Saint-Jean-Pierre-Fixte, 18 septembre 2021, Saint-Jean-Pierre-Fixte. Visite guidée de l’église 2021-09-18 – 2021-09-18

Saint-Jean-Pierre-Fixte Eure-et-Loir Saint-Jean-Pierre-Fixte A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, une visite guidée de l’église de Saint-Jean-Pierre-Fixte est proposée. Vous (re)découvrirez son joli clocher chargé d’Histoire, qui fut à l’époque la chambre et la cuisine du curé. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, une visite guidée de l’église de Saint-Jean-Pierre-Fixte est proposée. Vous (re)découvrirez son joli clocher chargé d’Histoire, qui fut à l’époque la chambre et la cuisine du curé. +33 2 37 52 04 84 A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, une visite guidée de l’église de Saint-Jean-Pierre-Fixte est proposée. Vous (re)découvrirez son joli clocher chargé d’Histoire, qui fut à l’époque la chambre et la cuisine du curé. mairie st jean pierre fixte dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Saint-Jean-Pierre-Fixte Autres Lieu Saint-Jean-Pierre-Fixte Adresse Ville Saint-Jean-Pierre-Fixte lieuville 48.29326#0.83731