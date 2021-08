Paris Église Saint-Jean-l'Évangéliste-de-Montmartre Paris Visite guidée de l’église Saint-Jean l’Evangéliste de Montmartre Église Saint-Jean-l’Évangéliste-de-Montmartre Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Jean-l’Évangéliste-de-Montmartre

Visite d’une œuvre clé de l’art sacré du XXème siècle, orientée autour de 3 axes majeurs: l’histoire de l’édifice (contexte socio-politique de l’époque), l’architecture (quel espace pour quelle fonction ?), le programme iconographique au service de la foi et de l’enseignement catéchétique. La visite s’appuie sur de nombreuses œuvres d’art: vitraux, sculptures, céramiques.

Entrée libre, sauf si protocole sanitaire renforcé en septembre

Première église conçue en ciment armé (1897-1904) dans un contexte très tendu entre l’Eglise de France et la IIIème République Église Saint-Jean-l’Évangéliste-de-Montmartre 21 rue des Abbesses 75018 Paris Paris Paris 18e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

