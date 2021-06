Rouen Eglise Saint-Jean Eudes Rouen, Seine-Maritime Visite guidée de l’église Saint-Jean-Eudes de Rouen Eglise Saint-Jean Eudes Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Église de style néo-byzantin bénie en 1928, renouveau de l’art sacré et des arts décoratifs dans l’entre-deux-guerres, construite au coeur d’une cité-jardin. Inscrite en 1998 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Accès personnes à mobilité réduite partiel : 3 marches par le jardin

Départ des visites sam et dim à 14h et 16h

Église du XXe s. art déco style néo-byzantin au sein des foyers ouvriers Eglise Saint-Jean Eudes 10 rue du Docteur Payenneville, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

