Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste de Viuz-Faverges

L’église Saint Jean-Baptiste de Viuz-Faverges est un édifice religieux dont l’histoire remonte à l’époque paléochrétienne : les vestiges d’un bâtiment romain du Ier siècle et de trois églises du VIe siècle, de vers l’an 800 et vers l’an 1000 sont visibles dans la crypte archéologique. L’édifice actuel est composé d’un chœur roman **du XIIe siècle orné de chapiteaux** en molasse verte décorés de fleurs d’eau et de **stalles baroques de 1696.** Les fonts baptismaux datent eux aussi du XVIIème, quant à la nef et aux collatéraux, ils sont de style néoclassique. Nos **Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc sensibiliseront** le public à **la nécessité de restauration de l’édifice et à la mise en lumière de son mobilier.** _**L’église est accessible aux personnes à mobilité réduite, mais pas la crypte archéologiqu**_

Entrée Libre. Départ toutes les heures. Dernier départ 17 h 30.

Découverte de l’église et de sa crypte archéologique par des guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. Départs toutes les heures.

Église Saint-Jean-Baptiste 955, route de Viuz, 74210 Faverges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Faverges Haute-Savoie



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00