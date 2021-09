Steenwerck Steenwerck Nord, Steenwerck Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste de Steenwerck Steenwerck Steenwerck Catégories d’évènement: Nord

L’**église Saint-Jean-Baptiste de Steenwerck** est le site remarquable 2021 pour la région Hauts-de-France retenu par la **mission Stéphane Bern** qui vise à la sauvegarde du patrimoine français. De style **romano-byzantin**, l’église offre un intérieur **Art Décor** remarquable d’unité. Des travaux importants du clos-couvert vont être très prochainement entrepris. Nous proposons avant le début de ceux-ci des **visites guidées thématiques** en 6 points: 1: L’historique de l’église Saint-Jean-Baptiste 2: L’édifice et son architecture 3: Le mobilier 4; L’architecte et l’art déco 5: La vie religieuse et ses symboles 6: Le Choeur et Saint Jean Baptiste Départ toutes les 30 minutes. Vous pourrez suivre 1 ou plusieurs thèmes selon vos envies. Faites votre propre parcours ! Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste de Steenwerck. Site remarquable 2021 pour la région Hauts-de-France retenu par la mission Stéphane Bern pour sa sauvegarde Steenwerck Steenwerck, Eglise Saint-Jean-Baptiste Steenwerck Nord

