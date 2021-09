Saint-Geoire-en-Valdaine Saint-Geoire-en-Valdaine Isère, Saint-Geoire-en-Valdaine Visite guidée de l’église Saint-Georges Saint-Geoire-en-Valdaine Saint-Geoire-en-Valdaine Catégories d’évènement: Isère

Saint-Geoire-en-Valdaine

Visite guidée de l’église Saint-Georges Saint-Geoire-en-Valdaine, 18 septembre 2021, Saint-Geoire-en-Valdaine. Visite guidée de l’église Saint-Georges 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-18 17:30:00

Saint-Geoire-en-Valdaine Isère Visite guidée de l’église Saint-Georges, édifice du XIème siècle, d’une durée de 30 minutes. mairie@sgvaldaine.fr +33 4 76 07 51 07 http://www.saint-geoire-en-valdaine.com/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Geoire-en-Valdaine Autres Lieu Saint-Geoire-en-Valdaine Adresse Ville Saint-Geoire-en-Valdaine lieuville 45.45555#5.63675