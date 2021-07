Le Girouard Place Saint Généreux Le Girouard, Vendée Visite guidée de l’Eglise Saint Généreux Place Saint Généreux Le Girouard Catégories d’évènement: Le Girouard

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place Saint Généreux

Visite guidée de l’Eglise Saint Généreux accompagnée par des bénévoles présents sur site (identifiables par un badge). Jeu de piste pour enfants.

Pas de réservation préalable. Les visites auront lieu en fonction des demandes sur place.

Visite guidée de l'Eglise Saint Généreux, construite en 1900 et dominant la rivière la Ciboule. Place Saint Généreux Place Saint Généreux 85150 LE GIROUARD Le Girouard La Guibretière Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

