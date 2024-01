Visite guidée de l’église Saint-Florentin Office de Tourisme Serein et Armance Saint-Florentin, samedi 2 mars 2024.

Visite guidée de l’église Saint-Florentin. Cette église du XVIe et XVIIe siècles renferme une magnifique statuaire, de remarquables vitraux de l’Ecole Troyenne et un rare jubé en pierre. De style gothique et renaissance, sa nef inachevée donne à l’édifice un aspect surprenant qui reste majestueux de par ses dimensions.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme Serein et Armance EUR.

Début : 2024-03-02 15:00:00

