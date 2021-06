Visite guidée de l’église Saint-Ferréol Eglise Saint Gilles Saint Ferréol, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Forget.

Visite guidée de l’église Saint-Ferréol

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint Gilles Saint Ferréol

Ouverture exceptionnelle de l’église de Saint-Forget pendant les deux Journées européennes du patrimoine pour une visite de cette église du XIIe siècle et ses freques médiévales découvertes en 2003. Visites commentées d’une heure organisées entre 10h et 17h le samedi et le dimanche pendant les Journées.

Entrée libre et gratuite sans réservation

Visites commentées d’une heure organisées entre 10 hrs 00 et 17 hrs 00 pour découvrir l’église Saint Gilles Saint Ferréol et ses fresques médievales

Eglise Saint Gilles Saint Ferréol Les Sablons Route de Dampierre 78720 Saint-Forget Saint-Forget Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00