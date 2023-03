Visite guidée de l’église Saint-Etienne du Gravier La Guerche-sur-l'Aubois Catégories d’Évènement: Cher

Cher Dédiée à Saint-Etienne, premier martyr chrétien, l’église est inaugurée en 1110. Une guide-conférencière vous conduira dans l’édifice, après un passage obligé devant les décors ornés de têtes de félins et les chapiteaux historiés de son imposante entrée occidentale. Depuis la perte de ses fonctions paroissiales en 1860, l’association des Amis de l’Eglise du Gravier veille à sa mise en valeur.

Visite proposée en partenariat avec l’association des Amis de l’église. Une guide-conférencière vous conduira dans l’édifice, après un passage obligé devant les décors ornés de têtes de félins et les chapiteaux historiés de son imposante entrée occidentale. ©Pays Loire Val d’Aubois

