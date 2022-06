Visite guidée de l’église Saint-Christophe d’Ourouer-les-Bourdelins Ourouer-les-Bourdelins Ourouer-les-Bourdelins Catégories d’évènement: Cher

Ourouer-les-Bourdelins

Visite guidée de l’église Saint-Christophe d’Ourouer-les-Bourdelins Ourouer-les-Bourdelins, 10 août 2022, Ourouer-les-Bourdelins. Visite guidée de l’église Saint-Christophe d’Ourouer-les-Bourdelins

8 Place de l’Église Ourouer-les-Bourdelins Cher

2022-08-10 16:00:00 – 2022-08-10 17:30:00 Ourouer-les-Bourdelins

Cher Ourouer-les-Bourdelins Suivez la guide-conférencière dans cette église du 12e siècle, agrandie au 16e siècle, pour déambuler dans sa double-nef, franchir les passages berrichons, admirer la croisée du transept et sa coupole, décrypter les traces de peintures monumentales, et comprendre pourquoi cette église présente un plan si particulier… Suivez la guide-conférencière dans cette église du 12e siècle, agrandie au 16e siècle, pour déambuler dans sa double-nef, franchir les passages berrichons etc. Suivez la guide-conférencière dans cette église du 12e siècle, agrandie au 16e siècle, pour déambuler dans sa double-nef, franchir les passages berrichons, admirer la croisée du transept et sa coupole, décrypter les traces de peintures monumentales, et comprendre pourquoi cette église présente un plan si particulier… ©Pays Loire Val d’Aubois

Ourouer-les-Bourdelins

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Ourouer-les-Bourdelins Other Lieu Ourouer-les-Bourdelins Adresse 8 Place de l'Église Ourouer-les-Bourdelins Cher Ville Ourouer-les-Bourdelins lieuville Ourouer-les-Bourdelins Departement Cher

Ourouer-les-Bourdelins Ourouer-les-Bourdelins Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ourouer-les-bourdelins/

Visite guidée de l’église Saint-Christophe d’Ourouer-les-Bourdelins Ourouer-les-Bourdelins 2022-08-10 was last modified: by Visite guidée de l’église Saint-Christophe d’Ourouer-les-Bourdelins Ourouer-les-Bourdelins Ourouer-les-Bourdelins 10 août 2022 8 Place de l'Église Ourouer-les-Bourdelins Cher

Ourouer-les-Bourdelins Cher