Paris Église Saint-Christophe de Javel Paris Visite guidée de l’église Saint-Christophe de Javel Église Saint-Christophe de Javel Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guidée de l’église Saint-Christophe de Javel Église Saint-Christophe de Javel, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. Visite guidée de l’église Saint-Christophe de Javel

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Christophe de Javel

L’église saint-Christophe de Javel est unique en France par sa construction (1926-1930) réalisée entièrement en éléments préfabriqués de ciment armé moulé par l’architecte Charles-Henri Besnard. De nombreux artistes de l’époque ont assuré la décoration : Jacques Gruber, Henri-Marcel Magne, Anne-Marie Colas, Dominique Kaeppelin.

Entrée libre

Visite guidée de l’église Saint-Christophe de Javel et du Parc Citroën Église Saint-Christophe de Javel 28 rue de la Convention 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Christophe de Javel Adresse 28 rue de la Convention 75015 Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Christophe de Javel Paris