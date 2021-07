Chissey-sur-Loue Église Saint-Christophe Chissey-sur-Loue, Jura Visite guidée de l’église Saint-Christophe de Chissey-sur-Loue Église Saint-Christophe Chissey-sur-Loue Catégories d’évènement: Chissey-sur-Loue

Jura

Visite guidée de l’église Saint-Christophe de Chissey-sur-Loue Église Saint-Christophe, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Chissey-sur-Loue. Visite guidée de l’église Saint-Christophe de Chissey-sur-Loue

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Christophe

Durant près d’une heure, vous pourrez visiter avec un guide bénévole cet édifice des XIIème et XIIIème siècles. Admirez son portail du Xème siècle, ses célèbres Babouins et sa statue de Notre-Dame des Avents. **À noter :** Départ sous le porche à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. Masque souhaité. Informations sur le site dédié: [[http://eglise-saintchristophe-chissey-sur-loue.e-monsite.com/](http://eglise-saintchristophe-chissey-sur-loue.e-monsite.com/)](http://eglise-saintchristophe-chissey-sur-loue.e-monsite.com/) Découvrez les richesses de ce monument classé de puis 1840 ! Église Saint-Christophe Rue de l’Église Chissey sur Loue Chissey-sur-Loue Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chissey-sur-Loue, Jura Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Christophe Adresse Rue de l'Église Chissey sur Loue Ville Chissey-sur-Loue lieuville Église Saint-Christophe Chissey-sur-Loue