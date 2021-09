Visite guidée de l’église Saint-Christophe Chissey-sur-Loue, 18 septembre 2021, Chissey-sur-Loue.

Durant près d’une heure, vous pourrez visiter avec un guide bénévole cet édifice des XIIème et XIIIème siècles. Admirez son portail du Xème siècle, ses célèbres Babouins et sa statue de Notre-Dame des Avents. Visite libre possible également toute la journée.

Port du masque.

mairechristophe75@gmail.com http://eglise-saintchristophe-chissey-sur-loue.e-monsite.com/

