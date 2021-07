Béon le Bas Église Notre-Dame de Béon Béon le Bas, Yonne Visite guidée de l’église Notre-Dame et du cimetière de Béon Église Notre-Dame de Béon Béon le Bas Catégories d’évènement: Béon le Bas

Yonne

Visite guidée de l’église Notre-Dame et du cimetière de Béon Église Notre-Dame de Béon, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Béon le Bas. Visite guidée de l’église Notre-Dame et du cimetière de Béon

Église Notre-Dame de Béon, le samedi 18 septembre à 15:00

La visite sera effectuée par une guide-conférencière de l’Office de tourisme de Joigny et du Jovinien.

Entrée libre, RDV samedi 18 septembre à 15h devant l’église

Découvrez l’église et son cimetière Église Notre-Dame de Béon rue de l’église, 89410 Béon Béon le Bas Yonne

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d'évènement: Béon le Bas, Yonne