Visite donnée par un paroissien passionné et passionnant. Vous saurez tout ou presque sur cette belle église.

Entrée libre.

Visite commentée de l’église et des oeuvres d’art qu’elle contient. Église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux 12 rue des Blancs-Manteaux 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

Lieu Église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux Adresse 12 rue des Blancs-Manteaux 75004 Paris Ville Paris