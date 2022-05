Visite Guidée de l’Église Notre Dame de Val Paradis d’Espagnac-Sainte-Eulalie Espagnac-Sainte-Eulalie Espagnac-Sainte-Eulalie Catégories d’évènement: 46320

Visite Guidée de l'Église Notre Dame de Val Paradis d'Espagnac-Sainte-Eulalie
2021-07-01 00:00:00 – 2021-07-02 00:00:00

2021-07-01 00:00:00 – 2021-07-02 00:00:00

Espagnac-Sainte-Eulalie 46320 Le guide vous donne rendez-vous sur devant l’église.

possibilité d’autres horaires sur demande préalable auprès de Christian. L’un des joyaux de la vallée du Célé : dans un paysage préservé, un prieuré à l’architecture remarquable.

Visite commentée de l’église tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h (sauf vendredi après-midi et Samedi )

