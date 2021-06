Rai Église Notre-Dame de l'Assomption Orne, Rai Visite guidée de l’église Notre-Dame de l’Assomption Église Notre-Dame de l’Assomption Rai Catégories d’évènement: Orne

Église Notre-Dame de l’Assomption, le dimanche 19 septembre à 14:00

Visite guidée d’une église romane du XIe siècle de style Normand en pierre de grison restaurée en 1970. Voutes intérieures romanes, statues en bois polychrome du XVIIe siècle, vitraux contemporains de Jean Barillet. Édifice totalement restauré en 1979 avec une mise en valeur des vestiges anciens. Visite guidée de l’église Notre Dame de l’Assomption de Rai par Didier Mascaut. Église Notre-Dame de l’Assomption Rue René-d’Erard, 61270 Rai Rai Orne

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

