Visite guidée de l’église Notre Dame de la Salette – Longny les Villages, 19 juin 2022, Longny les Villages.

Visite guidée de l’église Notre Dame de la Salette – église de Malétable MALETABLE Longny les Villages

2022-06-19 15:00:00 – 2022-06-19 17:00:00 église de Malétable MALETABLE

Longny les Villages Orne

Un phare pour éclairer le Perche. Découverte de l’histoire de la construction et de la restauration de l’église Notre-Dame de la Salette et de son clocher unique. Proposé par L’association Rev’neuve la Salette. Visites sur RDV entre 15h et 17h. Libre participation obligatoire au profit de la restauration de l’édifice. Possibilité de visites privées sur RDV.

Soutenez la restauration de l’église de Malétable par un don: www.fondation-patrimoine.org/…/eglise-notre-dame-de-la-sale…

+33 6 84 31 40 48 https://www.lasalette-maletable.com/

