le dimanche 19 septembre à 15:00

Cette visite, organisée par la mission Patrimoine de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, présente l’histoire, l’architecture et le décor de l’église Notre-Dame-de-la-Paix. Conçue par l’architecte Maurice Novarina, l’église Notre-Dame de la Paix possède une architecture moderne et singulière où le béton et le verre ont une place de choix. En complément, une visite de l’église Notre-Dame-de-la-Paix d’Arnouville, également distinguée par le label Architecture contemporaine remarquable, aura lieu le samedi 18 septembre à 15h. Pour [plus de renseignements](https://archea.roissypaysdefrance.fr/a-la-une/une/journees-europeennes-du-patrimoine-2021-un-programme-pour-tous-389) sur les visites organisées par Roissy Pays de France.

Visite gratuite dans la limite des places disponibles, inscription sur place le jour même.

Église Notre-Dame de la Paix de Villeparisis 105 avenue du général de Gaulle Villeparisis

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

