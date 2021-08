Arnouville Église Notre-Dame de la Paix d'Arnouville Arnouville, Val-d'Oise Visite guidée de l’église Notre-Dame de la Paix d’Arnouville Église Notre-Dame de la Paix d’Arnouville Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

le samedi 18 septembre à 15:00

Cette visite, proposée par la mission Patrimoine de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, présente l’histoire, l’architecture et le décor de l’église Notre-Dame de la Paix. Inaugurée en 1960, la construction de cette église est liée au développement de la ville d’Arnouville au cours du 20e siècle. Elle présente une architecture moderne et épurée, dont l’élément le plus marquant est un mur de façade entièrement vitré. En complément, une visite de l’église Notre-Dame de la Paix de Villeparisis, également distinguée par le label Architecture contemporaine remarquable, aura lieu le dimanche 19 septembre à 15h. Pour [plus de renseignements](https://archea.roissypaysdefrance.fr/a-la-une/une/journees-europeennes-du-patrimoine-2021-un-programme-pour-tous-389) sur les visites organisées par Roissy Pays de France.

Visite gratuite dans la limite des places disponibles, inscription sur place le jour même.

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

