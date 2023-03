Visite guidée de l’église Notre-Dame de Germigny-l’Exempt Germigny-l'Exempt Catégories d’Évènement: Cher

Cher Difficile de traverser la Vallée de Germigny sans remarquer la monumentale tour de son clocher-porche : l’église Notre-Dame surplombe le ruisseau du Luisant et le village de Germigny-l’Exempt. Elle abrite un joyau de l’art gothique, un tympan sculpté du 13e siècle, rare exemple pour une église rurale du Cher, qui sera entre autres, détaillé lors de cette visite.

Visite proposée en partenariat avec l’association des Amis de l’église de Germigny-l’Exempt Difficile de traverser la Vallée de Germigny sans remarquer la monumentale tour de son clocher-porche : l’église Notre-Dame surplombe le ruisseau du Luisant et le village de Germigny-l’Exempt. ©Pays Loire Val d’Aubois

