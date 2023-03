Visite guidée de l’église Notre-Dame de Charly, 29 août 2023, Charly Charly.

Visite guidée de l’église Notre-Dame de Charly

Place de l’église Charly Cher

2023-08-29 10:30:00 – 2023-08-29 12:00:00

Laissez-vous conter son architecture et ses nombreux remaniements entre les 12e et 19e siècles, l’occasion d’évoquer ses peintures murales et l’épineuse question de leur restauration.

©Pays Loire Val d’Aubois

