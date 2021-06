Tourouvre au Perche Église Notre-Dame d'Autheuil Orne, Tourouvre au Perche Visite guidée de l’église Notre-Dame d’Autheuil Église Notre-Dame d’Autheuil Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Notre-Dame d’Autheuil Participation libre au profit de l’association.

Précieux témoignage de l’architecture romane, et classée monument historique depuis 1873, cette église, dès qu’on en franchit le seuil, s’impose comme un lieu hors du temps. Église Notre-Dame d’Autheuil 61190 Tourouvre-au-Perche Tourouvre au Perche Orne

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:30:00

