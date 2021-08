Séderon Eglise de Séderon Drôme, Séderon Visite guidée de l’église, exposition Eglise de Séderon Séderon Catégories d’évènement: Drôme

Visite guidée de l’église, Exposition : alignement des façades des 3 rues de Séderon de 1875 à 1954 ————————————————————————————————— * Plan-Maquette de Séderon en 3D * L’alignement des façades de la Grand Rue, de la Bourgade et de la Basse Rue. * Cadastre napoléonien de 1813 * Posters de cartes postales anciennes accompagnés des photos actuelles prises du même point de vue * Diaporama de 150 cartes postales anciennes ### En complément, visite de l’église à 15 h le samedi et le dimanche. * Le retable * Chemin de Croix, par André SEURRE (1902-1977) * Vitraux, par l’atelier THOMAS, maître verrier de Valence (26) * Stalles, par PASCAL père et fils, ébénistes d’Apt (84) Visite guidée de l’église, Exposition : alignement des façades des 3 rues de Séderon de 1875 à 1954. Eglise de Séderon Grand Rue 26560 Séderon Séderon Drôme

