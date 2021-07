Saint-Médard Église paroissiale Lot, Saint-Médard Visite guidée de l’église et son riche mobilier Église paroissiale Saint-Médard Catégories d’évènement: Lot

L'église Saint-Médard, d'origine romane, est aujourd'hui meublée d'un riche mobilier, notamment un retable baroque très complet, oeuvre vraisemblable du célèbre atelier Tournié, de Gourdon, un rare exemple de confessionnal XVIIIe s. en bois polychrome et un chemin de croix de 1899, récemment restauré.

