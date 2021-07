Centrès Église de Tayac Aveyron, Centrès Visite guidée de l’église et sa croix processionnaire Église de Tayac Centrès Catégories d’évènement: Aveyron

Centrès

Visite guidée de l’église et sa croix processionnaire Église de Tayac, 18 septembre 2021, Centrès. Visite guidée de l’église et sa croix processionnaire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église de Tayac

Repérée en 1980, classée au titre des monuments historiques le 7 octobre 1981, cette croix figure parmi les plus anciennes du Rouergue connues à ce jour. Elle a ainsi trouvé toute sa place lors de l’exposition “Objets sacrés, l’orfèvrerie du Rouergue” à l’automne 2020 au [musée Fenailles](https://musee-fenaille.rodezagglo.fr/). La structure de la croix, datée du XIVe siècle, est constituée d’une “âme” de bois recouverte de feuilles d’argent décorées d’arabesques. Elle abrite cinq reliquaires et comporte bien d’autres ornements qui contribuent à son éclat : des pierres précieuses ovales et carrées. Pour vous en faire découvrir tous les détails, Edith, une bénévole passionnée, sera présente sur le site pour vous donner des explications et répondre à vos questions. Venez découvrir cette croix inscrite au titre des Monuments historiques ! Église de Tayac 12120 Centrès Centrès Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Centrès Autres Lieu Église de Tayac Adresse 12120 Centrès Ville Centrès lieuville Église de Tayac Centrès