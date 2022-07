Visite guidée de l’église et du prieuré Saint-Laurent Palluau-sur-Indre Palluau-sur-Indre Catégories d’évènement: Indre

Suivez le guide, pour une visite du charmant village de Palluau-sur-Indre. Vous commencerez la découverte par l'église Saint-Sulpice, cet édifice primitivement dédié à Saint-Sébastien au XIIe siècle qui devint chapitre et collégiale Sainte-Ménéhoulde au XIIIe siècle. Longtemps ignoré, vendu comme bien national à la Révolution, transformé en logements et gravement mutilé, le prieuré Saint-Laurent, lui, a été sauvé grâce à l'initiative enthousiaste du Dr Léon Baudry. Construit entre la fin du XIe et le début du XIIe siècles, il a su conserver à travers le temps de magnifiques fresques qui témoignent de l'éclosion prodigieuse de l'art, aussi bien par son importance quantitative que par la multiplicité et la diversité de ses créations. Accompagnés par Catherine Perreau-Sigogne, vous plongerez dans l'histoire de ces murs.

