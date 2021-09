Endoufielle Village ENDOUFIELLE, Gers Visite guidée de l’église et du cœur de village Village Endoufielle Catégories d’évènement: ENDOUFIELLE

Gers

Visite guidée de l’église et du cœur de village Village, 18 septembre 2021, Endoufielle. Visite guidée de l’église et du cœur de village

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village

Ancien village fortifié, ce castelnau est entouré de murailles avec, au centre, un château aujourd’hui détruit. L’église construite sur un promontoire a un clocher-mur à cinq ouvertures muni de trois cloches, Sur la façade, remarquez un élément inventif : un treuil de remontée de cercueils ! Ce mécanisme a fonctionné jusqu’aux années 1970. Endoufielle : visite de l’église et de son cœur de village. Village Place de la Mairie 32600 Endoufielle Endoufielle Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: ENDOUFIELLE, Gers Autres Lieu Village Adresse Place de la Mairie 32600 Endoufielle Ville Endoufielle lieuville Village Endoufielle