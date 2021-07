Beauzac Place de l'église Beauzac, Haute-Loire Visite guidée de l’église et du bourg Place de l’église Beauzac Catégories d’évènement: Beauzac

Haute-Loire

Visite guidée de l’église et du bourg Place de l’église, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Beauzac. Visite guidée de l’église et du bourg

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place de l’église départ devant L’Eglise, pas de nombre limité, sans inscription.

Visite de l’Eglise du bourg et du Château (maintenant école st Joseph), par l’Association des Amis du Vieux Beauzac Place de l’église 43590 Beauzac Beauzac Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Beauzac, Haute-Loire Autres Lieu Place de l'église Adresse 43590 Beauzac Ville Beauzac lieuville Place de l'église Beauzac