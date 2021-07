Viala-du-Tarn Église Saint-Symphorien Aveyron, Viala-du-Tarn Visite guidée de l’église et des peintures XVIIe Église Saint-Symphorien Viala-du-Tarn Catégories d’évènement: Aveyron

Comme chaque année, les bénévoles de l’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise de Saint-Symphorien de Lévézou accueilleront les visiteurs pour leur faire découvrir ou revoir l’ensemble baroque des peintures qui recouvrent l’ensemble de l’édifice. A ce jour, ce sont 5 campagnes de restauration qui se sont succédé dans cette église de hameau, remettant au jour les détails de la composition florale de l’arc triomphal, de la voûte d’entrée et du mur est de la sacristie. Les derniers travaux en date ont concerné la Vierge et l’Enfant de ce même mur est. Ce superbe tableau est daté de 1631.

L'Association pour la Sauvegarde de l'église de Saint-Symphorien ouvre ses portes aux visiteurs afin de leur faire connaître l'état d'avancement des travaux de restauration des peintures du XVIIe. Église Saint-Symphorien 12490 Viala-du-Tarn Viala-du-Tarn Aveyron

